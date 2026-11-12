El fisioterapeuta Daniel Sanjuán propone ejercicios para que tu cuerpo no se rompa

El cuerpo habla, muchas veces no se sabe interpretar lo que cuenta y pocas veces se acude a un profesional para hacerlo. El fisioterapeuta, profesor universitario y divulgador científico Daniel Sanjuán, quiere explicar en “Tu cuerpo no está roto. Fisioterapia de andar por casa” algunas de las pistas y ejercicios que parten de una palabra: el dolor. Qué es y qué se entiende como tal, para ello divide el libro en tres bloques.

“El primer bloque es el de los tejidos porque es imprescindible entender nuestro cuerpo. Entender de qué estamos hechos para luego entender lo que nos puede pasar”, explica Sanjuán, quien añade que el dolor como “un concepto que a veces no se entiende y es que el hecho de que haya dolor no significa que haya un daño en el tejido. Una cosa es cómo nuestro cuerpo interpreta el dolor y otra cuando una estructura tiene un daño”.

El dolor no es igual para todos, los umbrales son diferentes por muchos factores por lo que “el primer paso es entender lo que nos está pasando, ver cuánto de grave puede llegar a ser y a partir de ahí buscar una solución y, sobre todo, tener paciencia”. Pero el dolor o su ausencia, asociado a otros síntomas pueden significar algo, “muchas veces se nos olvida que nos duele algo y no tiene por qué ser nada, pero otras, nos duele algo y puede suponer un problema. Por ejemplo, llevo mucho tiempo con dolor de espalda, si está acompañado de una pérdida de peso que no entiendo por qué, además viene con fiebre, dolor nocturno, ese dolor no se asocia a nada importante, puede que esté pasando algo más en mi espalda”.

Todas las molestias pueden tener solución, pero como indica el fisioterapeuta, hay que saber de dónde viene esa molestia. Se tiende a apurar mucho con el dolor o las molestias antes de acudir a un profesional y es puede llevar a una cronificación o a un daño que puede convertirse en un problema más serio.