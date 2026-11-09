María Dabán descubre curiosidades históricas en "Cada loco con su historia"

A los personajes históricos les han sucedido también anécdotas y sobre ellos versan curiosidades que no siempre son conocidas como las que presenta la periodista María Dabán en “Cada loco con su historia” como que Sancho de León pesaba 220 kilos y no podía subirse al caballo y fue su abuela, reina de Navarra, quien le hizo ponerse a dieta y acudir a la ayuda de Abderramán III que le puso en manos de un médico judío que se llamaba Hasdai, por lo que tuvo que irse a Córdoba. En poco menos de dos meses perdió en torno a 110 kilos.

También aparecen anécdotas aragonesas como la conocida leyenda de las campanas de Huesca, de la mano de Ramiro II el Monje, quien perpetrara la venganza contra los nobles rebeldes. O una historia que llama mucho la atención, según indica Dabán que es la del Papa Formoso que fue desenterrado nueve meses después de muerto y sometido a juicio, declarándolo culpable.

Y más atrás en el tiempo, el emperador romano Nerón se enamoró de su esclavo Esporo porque decidió que se parecía a su mujer, a la que había matado dándole una patada cuando estaba embarazada. Se quedó desolado y ante el parecido del esclavo con su esposa, lo vistió de emperatriz, e incluso intentó implantarle un útero. Son algunos de los ejemplos de los 19 capítulos que aparecen en este “Cada loco con su historia”, algunas más locas que otras.