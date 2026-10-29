Carmen Mola introduce al lector de "Los huérfanos" en el crimen organizado de Marbella

Hay ocasiones en las que la familia se escoge, es lo que vemos en “Los huérfanos”, la última novela de Camen Mola. Dos de ellos, Jorge Díaz y Antonio Mercero, cuentan que “estos tres jóvenes se criaron juntos en un orfanato en Belfast, pasándolo muy mal, con una infancia durísima, de vejaciones, de humillaciones, incluso de violaciones. Entre los tres, pactan que se van a proteger siempre y se van metiendo en negocios sucios en su Belfast natal, pero un día deciden que donde está el dinero es en Marbella y hasta ahí se van”.

Una ciudad totalmente diferente, desde el contraste climático hasta las intenciones “vienen con el compromiso de no dejarse pisotear nunca más por nadie, así que, en Marbella son como una bomba de relojería y han ido llenando el tanque de rabia, y la rabia es un combustible muy peligroso”, explica Mercero. Cada uno de ellos tiene diferentes personalidades, muy dispares: uno es muy impulsivo, otro es el cerebro y el tercero es más líder. Pero también conciben el éxito de diferente manera.

En esta trama, además de tener a los huérfanos, hay otros protagonistas como Laura Pastor, fiscal de la Audiencia Nacional que representa el lado correcto del bien pero que tiene una historia oscura. Tuvo que huir de Marbella porque detectó que “su padre se dedicaba al crimen organizado, eso para ella fue un golpe duro, consideraba tóxica y como venenosa la convivencia familiar a partir de ahí, y huye de Marbella y lleva 20 años sin pisar esa ciudad y sin hablar con su familia”, explica Díaz.

Pastor regresa a Marbella, porque quiere ayudar a su madre, que ha sido incriminada por un homicidio, y está convencida de que esto es un montaje de su padre, que ella es inocente y lo quiere demostrar, para lo que “se sumerge de nuevo en ese ambiente tóxico de la familia y husmear en los negocios sucios de su padre”. Toda una trama con el sello indiscutible de Carmen Mola.