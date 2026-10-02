La menopausia no tiene que significar un empeoramiento de la salud para la mujer

“Mujeres de hierro” es un manual dirigido a mujeres, para que aprendan a detenerse, escuchar y ver cómo su cuerpo está cambiando, sobre todo, en un momento vital como es la menopausia y la perimenopausia. Un manual que ayuda a entender porque hay cambios que hacen que estén más hinchadas o cansadas todo el día, sin energía y porque cuesta centrarse. Los doctores Marián García, más conocida como Boticaria García, y Javier Butragueño han puesto la mirada en este momento vital de las mujeres.

Todo comenzó hace un par de años cuando estos dos doctores coincidieron y crearon una plataforma de entrenamiento para mujeres con el método Tris Tras. Se trata de entrenamiento de fuerza, pero las usuarias querían tener más información sobre un momento tan importante como es la menopausia. “Entonces decidimos hacer este libro y este proyecto nos ha llevado a un estudio en el que han participado más de 143.000 mujeres”, asegura Boticaria García.

“Se ha hablado mucho de la menopausia y de la postmenopausia, pero no de lo que sucede justo antes, de la perimenopausia”, asegura Butragueño, quien añade que “en este estudio hemos visto que todos los síntomas aparecen y aumentan en esta etapa”. De ahí la importancia de conocerlos, para poder aplicar soluciones como entrenamiento, terapia hormonal, alimentación, suplementos, etc. En el libro se aborda, de la A de abdomen a la ZZ de sueño y “ayudamos a entender de porqué ha salido la barriga que no tenías hace dos días, entiendes que están los estrógenos que son como los jefes de obra y se van jubilando y se acumulan en sitios donde ya no va a ir un bebé”, explica García.

Dentro de los síntomas en la menopausia hay uno que se ha estudiado poco y en el que Javier Butragueño pone el foco, es el síntoma musculoesquelético. “Muchas mujeres dicen que me duele el hombro, me duele la rodilla, van a hacerse pruebas y el médico, tras hacerle analíticas y radiografías no ven nada. Se ha observado que la alteración de las hormonas hace que muchos tejidos se recuperen, pero también puede darse que cuando la mujer aumenta su grasa debido a esa transición, ese tejido graso se mete en el músculo y puede afectar a la calidad”, explica el doctor.

En el libro “Mujeres de hierro” se ofrecen consejos y ejercicios “para que se entienda que con algo tan sencillo como 15 minutos, dos veces por semana se puede conseguir parte de ese falso estrógeno tan beneficioso”.