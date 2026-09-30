Mariona Ortiz apunta a salir de Casademont Zaragoza

No está siendo, ni mucho menos, el arranque de temporada más tranquilo ni tampoco el soñado para Casademont Zaragoza femenino. A la irregular participación en la Supercopa, con la derrota frente a Valencia Basket en semifinales que le apeaba de la lucha por el título, se ha sumado en las últimas horas una mucho peor que incluir un trofeo más o menos en las vitrinas. Y la protagonista es Mariona Ortiz.

La capitana de Casademont está a un paso de abandonar el club y enrolarse en Project B, la nueva competición internacional que pretende reunir (a golpe de talonario) a las mejores jugadoras del mundo. Proyecto que se ha fijado por motivos evidentes en Mariona, líder de un equipo que consiguió el bronce en la pasada Euroliga y parte activa de la selección española que se colgó medalla, también bronce, en el reciente Mundial de Berlín.

Mariona tiene contrato con Casademont hasta 2027, pero la oferta recibida y su edad, 34 años, plantean un contexto en el que este puede ser su último contrato importante. Ni jugadora ni club han hecho oficial nada, incluso lo más probable es que comience la temporada a las órdenes de Carlos Cantero antes de marcharse a esta aventura que no arranca hasta 2027.