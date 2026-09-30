BALONCESTO

Mariona Ortiz apunta a salir de Casademont Zaragoza

La salida de Mariona Ortiz de Casademont Zaragoza sería, probablemente, una de las noticias más llamativas y dolorosas no sólo para el baloncesto, sino para el deporte aragonés. La capitana tiene una oferta importante en lo económico para macharse a Project B, nueva competición que reunirá a las mejores.

Redacción

Zaragoza |

La capitana está a un paso de marcharse del club
La capitana está a un paso de marcharse del club | Casademont Zaragoza

No está siendo, ni mucho menos, el arranque de temporada más tranquilo ni tampoco el soñado para Casademont Zaragoza femenino. A la irregular participación en la Supercopa, con la derrota frente a Valencia Basket en semifinales que le apeaba de la lucha por el título, se ha sumado en las últimas horas una mucho peor que incluir un trofeo más o menos en las vitrinas. Y la protagonista es Mariona Ortiz.

La capitana de Casademont está a un paso de abandonar el club y enrolarse en Project B, la nueva competición internacional que pretende reunir (a golpe de talonario) a las mejores jugadoras del mundo. Proyecto que se ha fijado por motivos evidentes en Mariona, líder de un equipo que consiguió el bronce en la pasada Euroliga y parte activa de la selección española que se colgó medalla, también bronce, en el reciente Mundial de Berlín.

Mariona tiene contrato con Casademont hasta 2027, pero la oferta recibida y su edad, 34 años, plantean un contexto en el que este puede ser su último contrato importante. Ni jugadora ni club han hecho oficial nada, incluso lo más probable es que comience la temporada a las órdenes de Carlos Cantero antes de marcharse a esta aventura que no arranca hasta 2027.

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