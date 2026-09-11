La España de Mariona ya está en semifinales del Mundial

Partidazo de la selección española femenina en los cuartos de final del Mundial que se está disputando en Berlín. Las de Miguel Méndez barrían de la pista a Australia, a la que acababan imponiéndose por 66-89 en un duelo en el que no dieron pie a ninguna sorpresa.

Porque desde el inicio quedó claro que no iba a haber concesiones. Como prueba, el choque se marchaba al final del primer cuarto con 17-31 y la sensación de que España, mostrando ese nivel, era infinitamente superior a su rival.

Y allí estaba la capitana de Casademont Zaragoza, Mariona Ortiz. Contó con once minutos en pista en los que anotó dos puntos, los dos desde el tiro libre sin fallo, capturó un rebote ofensivo, un robo y dos asistencias paras 6 de valoración. La más valorada fue Alicia Florez con 17.

Ahora llega el coco, o al menos a priori el mayor de ellos. El sábado será Estados Unidos el rival en semifinales a partir de las 20.00 horas. Las norteamericanas parten como favoritas en todas las apuestas en un torneo que ha dejado, probablemente, a las cuatro mejores selecciones en lo más alto. La otra semifinal medirá a Francia y Alemania, o lo que es lo mismo, a Carla Leite contra Leo Fiebich.