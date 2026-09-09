Horario confirmado para el segundo derbi aragonés de la temporada

Tres son los equipos aragoneses que militan esta temporada en Primera Federación, en el grupo 2, y en las últimas horas se ha conocido cuándo y dónde se disputará el segundo de los derbis de las temporadas. Enfrentará a Real Zaragoza y Club Deportivo Teruel el próximo domingo 4 de octubre a partir de las 21.00 horas.

Sin duda uno de los momentos más esperados de la campaña para los amantes del fútbol aragonés, correspondiente a la sexta jornada del campeonato liguero, y a las puertas de celebrar las Fiestas del Pilar. Cabe recordar que sólo una jornada antes se vivirá otro: el Teruel - Huesca en territorio turolense, el domingo 27 de septiembre.

De momento, el Real Zaragoza suma tres puntos tras vencer al Antequera y caer en Tarragona ante el Nástic, mientras que el Club Deportivo Teruel empataba en su estreno ante el Castilla, filial del Real Madrid, y caía con estrépito en Murcia por 4-0, por lo que suma uno.

Hasta que llegue el derbi todavía queda mucha tela que cortar. Este próximo fin de semana, el Real Zaragoza se mide el domingo en tierras malagueñas al Juventud de Torremolinos, el domingo a las 16.00 horas. Por su parte, los turolenses regresan a Pinilla para recibir al Real Jaén, que viene de empatar como local ante la Sociedad Deportiva Huesca pese a contar con dos jugadores menos desde antes del descanso. El choque arrancará a las 18.45 horas del sábado.