Así finaliza la Jornada 2 en Primera Federación para los aragoneses

Una victoria agónica, un empate que sabe a derrota y un varapalo duro. Es el balance para los aragoneses en esta segunda jornada de Primera Federación, calcado al de la inaugural en cuanto a resultados, pero totalmente diferente respecto a los puntos cosechados por cada uno.

El Real Zaragoza era el que daba la alegría del fin de semana con una victoria en los últimos compases de su encuentro frente al Antequera. Tras una mala primera mitad, los de Ibai Gómez crecieron en la segunda, especialmente con Sangalli y Jaume Jardí, encontrando Edu Espiau el primer tanto de la temporada del equipo y, de paso, la primera victoria. Con estos tres puntos, los blanquillos ascienden a la decimosegunda posición, a uno de los playoffs de ascenso.

El empate lo sellaba la Sociedad Deportiva Huesca. Si bien se podría dar por válido al visitar al Real Jaén, líder en la primera jornada, dejó un regusto muy amargo por cómo se dio. Los andaluces se quedaron con nueve antes del descanso y los de Rául Jardiel, ni siquiera con dos más, fueron capaces ni de ganar ni de generar peligro en un choque que ya perdían en el primer minuto. Al final, un 2-2, cuatro puntos y el Huesca es octavo en puntuación de playoff.

Por último, el varapalo. El Club Deportivo Teruel fue barrido de principio a fin por el Real Murcia, que se coloca líder tras ganar 4-0 a la escuadra dirigida por Kiko Ramírez. Un choque con algo de historia en la primera mitad que se borró por completo en la segunda, con los pimentoneros guiados por un gran Jorquera. Los turolenses suman un punto de seis posibles y son decimoséptimos en descenso.

Respecto al resto de la Liga, sólo Murcia y Villarreal B han sido capaces de ganar sus dos encuentros, mientras que Majadahonda, Algeciras y Hércules todavía no han puntuado.