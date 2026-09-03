Una plantilla para ascender con muchas primeras opciones

La Sociedad Deportiva Huesca hacía balance por medio de su director deportivo, Javier Sanz de Arce, de lo que ha sido un mercado de fichajes veraniego frenético. Nada que no fuera esperado, teniendo en cuenta que el club debía afrontar una limpieza prácticamente total del grupo que relegó al equipo a descender al fútbol no profesional.

Por ello, los altoaragoneses cuentan con 23 jugadores en la plantilla de los 21 responden a nuevas incorporaciones. Javier Sanz de Arce, refiriéndose a la diferencia con la pasada campaña donde los entrenadores debían trabajar con una cifra más elevado, explicaba que cuentan con “un buen número de jugadores, apoyados en el filial que también tienen proyección y que hay que utilizarlos en los momentos que haga falta”.

Si en algo coincidieron tanto Javier Sanz como los jugadores presentados, Douglas Aurelio y Cristian Herrera, es que la gente que ha llegado “valora mucho lo que el club tiene” y que el camino es “recuperar la humildad, sin que ser humilde suponga ir en contra de ser ambicioso”.

También desvelaba el director deportivo que han podido traer lo que querían y en los plazos que querían, sin tener que esperar a última hora, y teniendo al grueso de la plantilla trabajando junta desde Benasque.