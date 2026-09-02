El mercado de fichajes cierra sin sorpresas para los aragoneses

Se acabó el mercado de fichajes en el fútbol español y, por tanto, para los equipos aragoneses. Un cierre que hacía mucho tiempo no era tan tranquilo en el seno de Real Zaragoza o Sociedad Deportiva Huesca, con el grueso del trabajo ya realizado en las semanas previas y que, por tanto, sólo exigía un último movimiento por parte de ambos.

En el caso del Real Zaragoza, Lalo Arantegui tenía claro desde hacía días que el elegido para cubrir el lateral derecho, y competir por tanto con Gabilondo, debía ser Marco Sangalli. Procedente del Racing de Santander, firma por una temporada tras un exitoso periplo por el conjunto cántabro, donde sin ir más lejos la pasada campaña anotó cuatro dianas para ayudar al ascenso del equipo a Primera División.

Por parte de la Sociedad Deportiva Huesca, y con el capítulo de incorporaciones dado por cerrado por parte del director deportivo, Javier Sanz de Arce, sólo faltaba resolver la situación con Jaime Escario. El canterano se marcha cedido al Club Deportivo Ebro, en Segunda Federación, tras renovar eso sí por tres temporadas de manera previa con el club oscense.

Quizás la mayor sorpresa de la noche la daba el Club Deportivo Teruel, y no precisamente por la llegada de nadie. Los turolenses necesitaban cubrir una ficha sub-23 para cumplir con el cupo, y pese a intentarlo hasta última hora, ninguna operación llegó a fructificar. De esta manera, el club deberá resolver la situación o bien con la llegada de un jugador libre, o bien mirando a la cantera.