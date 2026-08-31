Mariona disputará el Mundial en Berlín

Tras conseguir dos victorias a su paso por Zaragoza, la selección española femenina ya tiene todas las miradas puestas en la celebración del Mundial, en Berlín, entre el 4 y el 13 de septiembre. Llega con pleno de triunfos en la preparación el cuadro de Miguel Méndez, incluidas las dos últimas en la capital aragonesa ante Mali y China.

El seleccionador precisamente ya ha dado a conocer la lista de convocadas y quiénes serán los descartes, con nombres que evidencian el altísimo nivel con el que cuenta el combinado nacional en estos momentos. Entre las que no viajarán se encuentra la jugadora de Casademont Zaragoza Nerea Hermosa, con una feroz competencia en la que salen mejor paradas Awa Fam y Megan Gustafson.

Sí tiene la afición maña una gran noticia con la presencia de la capitana de Casademont, Mariona Ortiz, en la lista definitiva de doce jugadoras. Mariona viene además de ser la mejor en el triunfo ante China, incluyendo una asistencia espectacular a Paula Ginzo que anotaba la canasta de la victoria ante el gigante asiático.

Completan la lista Alba Torrens, María Conde, Paula Ginzo, Maite Cazorla, Raquel Carrera, Helena Pueyo, Iyana Martín, Elena Buenavida, Alicia Flórez y las citadas Awa Fam y Gustafson.