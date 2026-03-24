FÚTBOL

LaLiga denuncia otra vez cánticos contra el Real Zaragoza y Aragón

Como es habitual prácticamente todas las semanas, LaLiga ha vuelto a recoger los cánticos ofensivos vertidos sobre el Real Zaragoza y la Comunidad Autónoma de Aragón aludiendo a bombas y explosivos en el territorio. En concreto, en la grada de ultras del Deportivo de La Coruña el pasado sábado.

Francisco Javier Castarlenas

Zaragoza |

Los hecho sucedieron en el estadio del Deportivo de La Coruña
Los hecho sucedieron en el estadio del Deportivo de La Coruña | LaLiga Hypermotion

Ya es una costumbre que cada semana se falte al respeto tanto al Real Zaragoza como a la Comunidad Autónoma de Aragón en estadios de fútbol. Uno de ellos, de los habituales, es Riazor, estadio donde juega sus partidos el Deportivo de La Coruña. En el choque ante los maños del sábado volvió a suceder y LaLiga así lo ha reflejado en su informe semanal.

En concreto, recoge que hasta en dos ocasiones, en los minutos 25 y 91, desde la grada Fondo Marathon Inferior, aficionados locales tras la pancarta "Nenos descamisados" cantaron: "La Romareda, p*** pocilga, donde se juntan Ligallo y Policía, qué p*** olor, qué porquería, con una bomba todo aquello volaría. Una explosión de Goma 2 y que le den por culo a Aragón".

Cántico acompañado de frases como "esa Coruña, que se la goza, viendo quemarse a la p*** Zaragoza". El informe también apunta que el resto del estadio no siguió los cánticos y mantuvo un comportamiento adecuado.

Todo en un contexto donde el club gallego se negó a enviar entradas para la afición del Real Zaragoza, aludiendo a posibles problemas de seguridad.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer