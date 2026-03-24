LaLiga denuncia otra vez cánticos contra el Real Zaragoza y Aragón

Ya es una costumbre que cada semana se falte al respeto tanto al Real Zaragoza como a la Comunidad Autónoma de Aragón en estadios de fútbol. Uno de ellos, de los habituales, es Riazor, estadio donde juega sus partidos el Deportivo de La Coruña. En el choque ante los maños del sábado volvió a suceder y LaLiga así lo ha reflejado en su informe semanal.

En concreto, recoge que hasta en dos ocasiones, en los minutos 25 y 91, desde la grada Fondo Marathon Inferior, aficionados locales tras la pancarta "Nenos descamisados" cantaron: "La Romareda, p*** pocilga, donde se juntan Ligallo y Policía, qué p*** olor, qué porquería, con una bomba todo aquello volaría. Una explosión de Goma 2 y que le den por culo a Aragón".

Cántico acompañado de frases como "esa Coruña, que se la goza, viendo quemarse a la p*** Zaragoza". El informe también apunta que el resto del estadio no siguió los cánticos y mantuvo un comportamiento adecuado.

Todo en un contexto donde el club gallego se negó a enviar entradas para la afición del Real Zaragoza, aludiendo a posibles problemas de seguridad.