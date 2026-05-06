Rober denuncia el vandalismo que sufre la plantilla del Real Zaragoza

Complicada situación la que atraviesa el Real Zaragoza, ya no solo en lo deportivo, a cuatro de la permanencia faltando doce puntos, sino también en lo extradeportivo. En los últimos días han aparecido pintadas en las fachadas de la Ciudad Deportiva o de las oficinas del club, sumado al apedreamiento del autobús del equipo cuando salía del Ibercaja Estadio tras caer ante el Granada.

A todo esto, hay que añadir acciones que han pasado a la vida privada de los jugadores. En estos días, han sido vandalizadas fachadas de las viviendas de Pablo Insua o de Rober González, quien ha dado un paso adelante para denunciar esta situación.

Lo ha hecho en comparecencia ante medios de comunicación, entendiendo el enfado de los aficionados por la temporada que están haciendo, pero explicando lo que le ha sucedido: "Me pintaron la casa, me reventaron la puerta, son temas que no benefician al grupo porque tenemos familia e hijos", ha valorado, añadiendo que "hay niños dentro de la plantilla que tienen miedo y no creo que encontremos el punto positivo a esto. Respeto todo lo que pase en el campo, pero estos temas no creo que ayuden".

Un Rober González que ha confesado que lleva mes y medio jugando con molestias en un pie, lo que le ha mantenido hoy al margen del grupo, pero confía en estar disponible para la visita del sábado al Real Valladolid.