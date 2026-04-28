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El Real Zaragoza estalla contra los arbitrajes

El Real Zaragoza ha emitido un comunicado en las últimas horas lamentando el arbitraje recibido por Dámaso Arcediano Monescillo en el derbi aragonés ante la Sociedad Deportiva Huesca, asegurando que se produjo un criterio dispar en acciones similares en ambas áreas. Además, clamaba contra otras actuaciones sufridas.

Francisco Javier Castarlenas

Zaragoza |

La actuación de Arcediano Monescillo hartó al club maño
La actuación de Arcediano Monescillo hartó al club maño | LaLiga Hypermotion

El arbitraje recibido por el Real Zaragoza en el derbi de la Comunidad Autónoma de Aragón ha sido la gota que colmó el vaso para el club maño, con la actuación de Dámaso Arcediano Monescillo que señaló dos penaltis en contra, el segundo de ellos dando el triunfo a la Sociedad Deportiva Huesca por la mínima. Por ello, el club ha emitido un comunicado en las últimas horas mostrando su "absoluta disconformidad" con las decisiones tomadas por el trencilla, sobre todo el "criterio dispar en decisiones tomadas en ambas áreas" y que, según explican, "condicionó clara y directamente el resultado del mismo".

Continúan diciendo que son numerosas las ocasiones en las que el Real Zaragoza ha sido perjudicado por las decisiones del estamento arbitral, añadiendo que esto no justifica "la agresión de Esteban Andrada ni la situación deportiva que atraviesa el club", con más de siete meses consecutivos en zona de descenso.

Piden de cara a la conclusión de la temporada que el reglamento se aplique con "rigor, coherencia y uniformidad", más si cabe en una recta final de Liga "donde hay tanto en juego".

Además, también utilizaban su cuenta oficial de la red social X para recordar algunas de las jugadas más polémicas de la temporada, acompañándolas de imágenes, en situaciones como manos, fueras de juego o penaltis.

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