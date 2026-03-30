FÚTBOL

El Real Zaragoza cree más que nunca en la permanencia

La dinámica que atraviesa el Real Zaragoza, con tres victorias en los últimos cuatro encuentros, ha devuelto el ánimo a la parroquia zaragocista, que cree más que nunca en la permanencia. La zona de salvación se sitúa a tres puntos y este jueves el equipo visita al Leganés, rival directo.

Francisco Javier Castarlenas

Zaragoza |

La afición celebra la segunda victoria consecutiva en casa
La afición celebra la segunda victoria consecutiva en casa | LaLiga Hypermotion

El Real Zaragoza vencía al Racing de Santander por 2-0, al líder de la categoría, y más allá de los tres puntos el empujón anímico para el equipo quedó demostrado desde nada más finalizar el choque. Futbolistas felices en el césped, la grada gritando el "sí se puede" o el "Zaragoza nunca se rinde", que evidencian que pese a las dificultades habidas y que todavía existen, ahora sí hay una creencia en que es posible la permanencia.

Los tantos de Dani Gómez y de Sangalli en propia puerta daban el segundo triunfo consecutivo en el Ibercaja Estadio, confirmando una dinámica de nueve puntos cosechados de los últimos doce que han reducido la brecha con la salvación a tres puntos. El aterrizaje en el banquillo de David Navarro no está pudiendo ser más positivo, aunque todavía quede mucho por remar.

Comenzando por este jueves, ya que el Real Zaragoza visita Butarque para medirse al Leganés, a partir de las 21.30 horas. Los madrileños suman cinco puntos más que los maños y cayeron en el Ibercaja Estadio en la ida, por 3-2, por lo que es un choque que vale más de tres puntos, también por el golaveraje.

David Navarro no podrá contar con Pablo Insua ni Martín Aguirregabiria, ambos sancionados tras ver la décima y la quinta cartulina amarilla respectivamente. Tampoco podrá estar su segundo, Néstor Pérez, expulsado por protestar el excesivo tiempo de descuento decretado en el choque ante los cántabros de este domingo.

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