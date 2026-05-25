Fin de semana negro para el deporte aragonés

La situación que atraviesan los equipos en la Comunidad Autónoma de Aragón exige una profunda reflexión. Al margen de los resultados, las dinámicas de la temporada ya hacían presagiar un final poco feliz, que se ha terminado de confirmar en un fin de semana negro para el deporte del territorio aragonés.

Comenzando por el fútbol, se confirmaba que tanto Real Zaragoza como Sociedad Deportiva Huesca descendían a Primera Federación, o lo que es lo mismo, abandonan así el fútbol profesional. Ambos han permanecido la mayor parte de la temporada en zona de descenso y, a pesar de contar con la permanencia más barata que se recuerda en la categoría de plata, han sido incapaces de reaccionar y competir al mínimo nivel exigible.

Lo del Real Zaragoza era más que previsible esta jornada porque necesitaba una carambola y lo hacía empatando a un tanto en el estadio de Gran Canaria, ante Las Palmas. En el caso de la Sociedad Deportiva Huesca, quedaba un resquicio de esperanza que pasaba por ganar al Castellón en El Alcoraz, pero el cuadro orellut sacaba los tres puntos con un tanto de Camara, condenando así al equipo altoaragonés con la victoria del Cádiz frente al Leganés.

A todo esto, cabe sumar el descenso de la Sociedad Deportiva Tarazona, inmersa en un mar de problemas económicos, a Segunda Federación tras un final de temporada coqueteando con el descenso. Caía en casa ante el Sabadell y cae así a la cuarta categoría del fútbol español.

Ya en el polideportivo, el disgusto llegaba con el balonmano. Tras más de una década en Liga Asobal, Aragón se queda sin representante en la máxima categoría con el descenso del Bada Huesca. Los de Nolasco caían ante Logroño y emprenden desde ya el camino a intentar regresar cuanto antes.