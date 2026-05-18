Ni las matemáticas se alían ya con el Real Zaragoza

El Real Zaragoza certificará, salvo milagro, su descenso a Primera Federación la próxima jornada. Lo hará, caprichos del destino, en el lugar donde más cerca estuvo de regresar a la máxima categoría nacional. Corría el año 2015, en el mes de junio, cuando un 2-0 de Las Palmas en el estadio Gran Canaria rompía el sueño de ascenso del equipo maño, por entonces dirigido por Ranko Popovic. Y ahora, en una pelea antagónica, también será el escenario de un descenso cruel por lo que significa, pero merecido visto lo visto.

Porque si las matemáticas han sido durante las últimas semanas el único aliado, el último clavo ardiendo al que aferrarse, ahora ya ni eso acompaña a los maños. Víctimas de sus propios errores, y sin saber aprovechar los incontables fallos del Cádiz para sentenciar la situación, ahora mismo la clasificación dicta que el Real Zaragoza es colista a cinco puntos de la permanencia, con seis por disputar.

Sólo restan dos jornadas para que concluya LaLiga Hypermotion, pero la entidad debe estar preparada ya para cambios profundos en su estructura, tanto en lo que concierne a la dirección del club como, por supuesto, en todo lo que tiene relacionado con el césped. La metamorfosis en la plantilla debe ser completa, tanto por rendimiento deportivo como por el alto salario de los futbolistas para una categoría como la de bronce.

El otro equipo aragonés, la Sociedad Deportiva Huesca, disputa hoy a las 20.30 horas su partido de la jornada. Será en Butarque, ante el Leganés, y todo lo que no sea ganar supondrá seguir la estela del Real Zaragoza camino de salir del fútbol profesional.