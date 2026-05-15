Casademont Zaragoza lucha por cielo e infierno este fin de semana

Recta final de temporada en el mundo del baloncesto y curioso es el caso de un Casademont Zaragoza obligado, como entidad, a mirar a lo más alto y a lo más bajo en sus secciones. En el primer caso se encuentra, obviamente, un Casademont femenino que busca poner la guinda a su campaña, a pesar de no arrancar bien la final de la Liga Endesa. Y en el segundo, el masculino, que tiene por delante cuatro encuentros para tratar de salvarse de la quema del descenso.

Comenzando por lo positivo, y aún con la derrota ante Valencia Basket, el femenino ha conquistado el título de la Supercopa y la medalla de bronce en la Euroliga, máxima competición continental. Caía eso sí ante Valencia Basket en el Príncipe Felipe en el primer choque de la eliminatoria final y, si quiere forzar un tercero, están obligadas a ganar en el Roig Arena este domingo, a partir de las 11.00 horas. Si lo hacen, la eliminatoria volverá a Zaragoza para el tercero y definitivo.

Mientras, el masculino viaja a Manresa para medirse a los catalanes este sábado a partir de las 21.00 horas. Las victorias de Burgos y Gran Canaria ante Unicaja y Tenerife respectivamente han dejado mano a mano a los maños con Andorra con nueve triunfos y los andorranos en zona de descenso, tras caer en Badalona frente al Joventut. Esta jornada, además, se miden Andorra y Burgos, por lo que Casademont espera un favor burgalés, además de intentar ganar en la cancha manresana.

Será el debut del último fichaje, Gabriel Olaseni, que llega para reforzar el juego interior para esta recta final de temporada. Desde el club ya reconocen que un descenso del masculino afectaría a toda la estructura, que incluye a la sección femenina y también al U-22, que precisamente arranca hoy la Final a 6 contra Gran Canaria.