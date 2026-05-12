Oltra y Pulido coinciden en el mensaje: "No nos da"

Decepción absoluta en el seno de la Sociedad Deportiva Huesca por otra derrota en El Alcoraz, probablemente la más dolorosa sufrida esta temporada por el conjunto oscense. Caían por 1-2 ante el filial de la Real Sociedad en un día marcado en rojo en el calendario, señalado por todos como el día clave porque ganar hubiera supuesto salir de la zona de descenso varios meses después.

Lejos de ganar, y a pesar de contar con ocasiones e incluso superioridad numérica, los de Zubieta merecieron los tres puntos y también conseguir la permanencia una temporada más en la categoría de plata. Precisamente, a vueltas con la salvación, salieron dos declaraciones sinceras y duras, tanto por el mensaje como por los portavoces que lo abanderaron.

Primero fue el técnico de la S.D. Huesca, José Luis Oltra, el que en repetidas ocasiones reconocía en rueda de prensa que la actitud de la plantilla es buena, ese no es el problema, pero que comete errores impropios del fútbol profesional y, de manera litera, expresaba: "No nos da".

Después, en zona mixta, era el turno del capitán, Jorge Pulido, que rompía su silencio tras un periodo que duraba desde la rueda de prensa en la que anunciaba que se marcharía de la S.D. Huesca al finalizar la temporada. A pesar de aferrarse a los nueve puntos en juego, también hablaba de fallos impropios y repetía la expresión: "No nos está dando".

El equipo tiene por delante tres choques, dos fuera de El Alcoraz ante Leganés y Córdoba, y otro, entre medias, como local recibiendo al Castellón.