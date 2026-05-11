La afición zaragocista convoca una protesta para el choque ante el Sporting

Sólo tres jornadas restan para que concluya la temporada en LaLiga Hypermotion y el Real Zaragoza necesita un milagro para continuar en ella en la 26-27. La derrota contra el Real Valladolid por 2-0 no amplía la brecha respecto a la salvación, porque el Cádiz también caía una vez más, pero lo complica todo más si cabe.

Con nueve puntos por disputar, los de David Navarro prácticamente necesitarían ganarlo todo, ante Sporting, Las Palmas y Málaga, y esperar los tropiezos rivales para conseguir la permanencia. Situación que suena a milagro, sobre todo viendo el rendimiento que lleva dando el equipo desde hace unas jornadas.

Por todo ello, y por la deriva que ha tomado el club, la afición zaragocista ya ha anunciado movilizaciones para el choque del próximo domingo en el Ibercaja Estadio. De 20.30 a 21.00, concentración frente a la Puerta 2 y, además, en el minuto 12 se lanzarán miles de billetes con la cara del presidente, Jorge Mas, en señal de protesta.

En el cartel elaborado para difundir la protesta, critican que la propiedad está ausente o que el presidente del Real Zaragoza no les representa. Además, reclaman gestores competentes con independencia total del Atlético de Madrid e incorporar zaragocistas a los puestos de mando.