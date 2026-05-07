La S.D. Huesca se aferra al Alcoraz como clave de la permanencia

Todo pasa por ganar. En la Sociedad Deportiva Huesca tienen clara esa máxima y también que no es aceptable cualquier otro resultado que no sea vencer al filial de la Real Sociedad en El Alcoraz, el próximo lunes, a partir de las 20.30 horas. Con sólo doce puntos por disputar en LaLiga Hypermotion, los oscenses están a tres del Cádiz y las opciones pasan por imponerse a los donostiarras y seguir metiendo presión a los gaditanos.

Por ello, el club altoaragonés se está moviendo esta semana para "calentar" el ambiente y combatir así ante un horario que a pocos gusta. Comenzando por un vídeo emitido a través de los canales oficiales, donde ex futbolistas que han sido importantes en el club como Juanjo Camacho, Chimy Ávila, Roberto, Álex Gallar o Fran Mérida aparecen lanzando mensajes de ánimo tanto para el equipo como a la afición en camino a llenar El Alcoraz.

Más allá de eso, una hora antes del choque, a las 19.30 horas, comenzará una sesión de DJ Iván Rico en el interior del estadio para acompañar la llegada de los aficionados. Irá acompañado de un sorteo de cinco camisetas retro del equipo: entrar pronto tendrá premio, porque tres de las cinco se repartirán entre todos los que accedan antes de las 20.15 horas y, las otras dos restantes, entre los que estén al comienzo del choque.

Por último, se ha preparado un tifo en la Grada Norte con pequeñas banderas del club que teñirán la grada de azulgrana coincidiendo con la salida de los equipos al verde.