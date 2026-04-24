FÚTBOL

Un derbi aragonés marcado por el drama clasificatorio

Este domingo llega el derbi aragonés en LaLiga Hypermotion entre Sociedad Deportiva Huesca y Real Zaragoza, que se celebrará a las 18.30 horas en El Alcoraz. Un choque marcado por el drama clasificatorio que viven ambos y por la negativa del conjunto oscense de mandar entradas al club zaragocista.

Francisco Javier Castarlenas

Zaragoza |

Maños y oscenses necesitan sumar como sea los tres puntos
Maños y oscenses necesitan sumar como sea los tres puntos | LaLiga Hypermotion

No va más, al menos, sobre el papel. Llega el momento de la verdad tanto para Sociedad Deportiva Huesca como para Real Zaragoza, que afrontan el derbi de este domingo a las 18.30 horas con urgencias clasificatorias que lo convierten en decisivo. Tres puntos separan a los maños de la permanencia que marca el Cádiz y cinco es la brecha con la que cuentan los oscenses, que pueden quedar todavía más tocados si no son capaces de sumar tres puntos.

Mirando las dinámicas, el Huesca suma diez partidos consecutivos sin lograr ganar y son seis con José Luis Oltra en el banquillo donde apenas ha sumado 2 de 18. Algo mejor es la del Real Zaragoza con David Navarro, sobre todo por el empuje inicial, pero ha sufrido un frenazo y ha sumado 2 de los últimos 12 puntos en juego, eso sí, ofreciendo un fútbol de mayor garantías pese a la falta de puntería en área rival y de la debilidad defensiva exhibida.

El choque también está marcad por la negativa del club oscense a enviar entradas al maño, lo que provocaba la reacción de cancelar cualquier tipo de encuentro institucional y reducir la representación zaragocista al mínimo posible. No fallarán eso sí aficionados que han decidido viajar a los aledaños de El Alcoraz para recibir al autobús y animar al equipo desde fuera durante el partido.

En lo futbolístico, cabe recordar que el Real Zaragoza se llevaba el derbi de la ida por 1-0, con un golazo de Martín Aguirregabiria, en lo que era el debut en el banquillo altoaragonés de Jon Pérez Bolo, ya sustituido para la llegada de Oltra.

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