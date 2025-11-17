El Real Zaragoza se lleva el derbi de las urgencias (1-0)

El Real Zaragoza se imponía por la mínima en el derbi de la Comunidad Autónoma de Aragón a la Sociedad Deportiva Huesca. Lo hacía con un auténtico golazo desde fuera del área de Martín Aguirregabiria en los primeros compases del encuentro, respondiendo a la mejor salida al terreno de juego de los maños, mucho más intensos y certeros que los oscenses para colocar el 1-0 definitivo.

Se trataba del estreno de Jon Pérez Bolo en el banquillo altoaragonés, pero los futbolistas tardaron en entonarse y cuando lo hicieron ya fue demasiado tarde para el cuadro visitante. De hecho, el técnico lamentaba la falta de intensidad de los suyos en ese arranque de partido en el Ibercaja Estadio, incapaces de ganar duelos en un choque que se sabía intenso por la situación clasificatoria de ambos.

Pudo celebrar la afición zaragocista su segunda victoria de la temporada y la primera como locales, cortando a su vez una racha de seis derrotas consecutivas que habían hundido en la tabla clasificatoria al equipo. Ya llueve menos a orillas del Ebro, aunque todavía tienen mucho que remar ya que se colocan a seis puntos de la salvación.

Por su parte, el Huesca suma seis encuentros sin conocer el triunfo, lo que les ha condenado a la zona de descenso con 15 puntos. Eso sí, con los mismos que la zona de salvación, por lo que la situación todavía no es dramática.