El derbi aragonés pone en juego la última (o penúltima) bala

Concluía la jornada número 36 en LaLiga Hypermotion con la derrota del Mirandés en el terreno de juego del Deportivo de La Coruña, resultado que beneficia a los equipos aragoneses de la categoría al tratarse de un rival directo por la permanencia. Tanto Real Zaragoza como Sociedad Deportiva Huesca apuran sus opciones de permanencia, que se encuentra a tres y cinco puntos respectivamente, aunque este próximo fin de semana la situación puede cambiar de manera drástica.

Porque tendrá lugar el domingo, a partir de las 18.30 horas, el derbi aragonés con El Alcoraz como escenario. Un choque que ya desde ambos bandos se define como la "última bala", que bien puede ser la penúltima si el Cádiz sigue concediendo oportunidades en forma de derrotas como viene haciendo de manera reiterada desde hace semanas.

Para el choque, el Huesca ha preparado previa desde cuatro horas antes en la Terraza de El Alcoraz, fijada como punto de encuentro de la afición donde se ofrece incluso un menú por 15 euros, previa reserva en el 678 261 289. También habrá acompañamiento musical y animación en el mismo espacio, contando con la presencia de la mascota Dragonés.

La afición del Real Zaragoza, por su parte, no podrá acceder al estadio porque la S.D. Huesca decidió no enviar entradas. Pero desde Gol de Pie están incitando a viajar a Huesca aunque sea sin entrada para acompañar al equipo en el recibimiento del autobús y también para animar desde fuera los 90 minutos.

Quien caiga puede quedar francamente debilitado, especialmente en el caso del Huesca por contar con dos puntos menos que los maños. Sin embargo, si alguno de los dos es capaz de vencer, recobrará la esperanza, si cabe más fuerte, de conseguir una agónica salvación.