FÚTBOL

David Navarro dirigirá al Real Zaragoza hasta final de temporada

El Real Zaragoza y David Navarro han llegado a un acuerdo para que el técnico sea el encargado del primer equipo hasta que finalice la temporada. El estreno con victoria en Cádiz ha ayudado a tomar esta decisión, también de cara a estabilizar la situación en la lucha por la permanencia.

Francisco Javier Castarlenas

Zaragoza |

Navarro continuará como entrenador del primer equipo
Navarro continuará como entrenador del primer equipo | LaLiga Hypermotion

El Real Zaragoza ha anunciado en la mañana de este martes que David Navarro será el que dirija al primer equipo hasta final de temporada. Una decisión que cierra la incertidumbre sobre la interinidad del técnico, que tiene por delante trece jornadas más para intentar que el club consiga la permanencia.

El estreno de Navarro en el banquillo esta temporada fue notable, con una mejora en la imagen y la consiguiente victoria en Cádiz por 0-1, con gol de Kenan Kodro. Esos tres puntos sirvieron para reducir la brecha con la permanencia de ocho a seis puntos.

También el año pasado dirigió un partido, en este caso en La Romareda ante el Racing de Ferrol y el resultado fue idéntico, con 1-0 a favor de los maños.

El equipo prepara ya el choque que le medirá este sábado en el Ibercaja Estadio al Almería, que viene de ganar 3-0 a la Cultural Leonesa en el partido que cerraba la jornada. Lo hace sin los lesionados El Yamiq, Guti y Tachi, que continúan con su proceso de recuperación.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer