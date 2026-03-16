El Huesca destituye a Bolo y a Martín González

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Lunes de anuncios en la Sociedad Deportiva Huesca, que ha reaccionado a la goleada encajada en Málaga con una doble noticia esperada. El club ha destituido a Jon Pérez Bolo al frente del banquillo y también a Ángel Martín González como director deportivo de la entidad.

Lo hace en una situación complicada, con el equipo ubicado en zona de descenso con 31 puntos, a tres de la permanencia, pero sobre todo por la mala imagen ofrecida en las últimas jornadas. Bolo debutó en la jornada 14, con derrota en el derbi aragonés ante el Real Zaragoza, y desde entonces el balance es de 16 puntos sobre 51 posibles.

Más tiempo acumula el hasta ahora director deportivo, Ángel Martín González, que recalaba en la capital altoaragonesa en mayo de 2022. Su mejor temporada fue la pasada, con el octavo puesto cosechado, con Antonio Hidalgo en el banquillo, y peleando por playoff hasta las últimas jornadas.

Se abre una nueva etapa por tanto en el conjunto oscense, que recibe este viernes en El Alcoraz al Almería.