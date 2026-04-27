Carlos Cantero no dirigirá temporalmente a Casademont Zaragoza

Noticia de alcance en Casademont Zaragoza femenino, que no podrá contar con su entrenador para los playoffs por el título que arrancan este mismo jueves. Eso sí, de manera temporal y por una buena causa. Carlos Cantero ha sido padre este lunes y se ha acogido a su derecho de suspensión del contrato por nacimiento y cuidado de menor, en conformidad con la normativa laboral vigente.

Hasta su regreso, será el técnico ayudante, Arnau Ferreres, el que se haga cargo del equipo. Una escuadra que ha finalizado la fase regular de la Liga Endesa con un sobresaliente primer puesto basado en un balance de 27 victorias y tres derrotas, logrando casi un pleno en el Pabellón Príncipe Felipe, donde sólo ha sido capaz de vencer en competición doméstica Valencia Basket.

Ahora arrancará la fase decisiva, la de los playoffs por el título, donde Casademont arrancará en Estepona su andadura en los cuartos de final. Se disputa a ida y vuelta, siendo el primer choque el jueves y el decisivo el domingo en el coliseo maño. El ganador de esta eliminatoria se medirá al vencedor del Jairis - Perfumerías Avenida.