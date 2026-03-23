Casademont Zaragoza renueva a Fingall en la previa de la Copa de la Reina

Victoria en Liga Endesa para Casademont Zaragoza femenino, que mantiene el liderato, pero la noticia más importante ha llegado a media mañana de este lunes. El club ha confirmado la renovación por una temporada más de Nadia Fingall, pieza clave en los planes de Carlos Cantero, siguiendo así con el plan continuista tras lo éxitos que se están cosechando esta campaña.

La norteamericana se ha metido al pabellón Príncipe Felipe en el bolsillo desde su llegada y hoy la afición puede celebrar que también podrá ver sobre la pista a la jugadora en la 26-27. Con esta confirmación, sólo quedan por resolver tres interrogantes en clave de futuro: Helena Pueyo, Ornella Bankolé y Stephanie Mawuli, ya que las tres terminan contrato al finalizar esta campaña.

Noticia que llega en semana de Copa de la Reina. Casademont por primera vez es primer cabeza de serie de la competición, lo que le permite abrir fuego este jueves a las 18.00 horas y por tanto tener más descanso de cara a unas hipotéticas semifinales. En cuartos se mide a IDK, equipo que históricamente ha puesto en aprietos a las rojillas, por lo que nadie debe caer en excesos de confianza.

Todas las miradas están puestas también en Merritt Hempe, con molestias musculares que le impidieron por precaución estar en la abultada victoria ante Gran Canaria en el Príncipe Felipe.