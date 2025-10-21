FÚTBOL

Rubén Sellés apuesta por la salvación del Real Zaragoza

El Real Zaragoza ya tiene ejerciendo a su tercer entrenador del curso. Rubén Sellés ha dirigido su primera sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva, para posteriormente ser presentado ante los medios de comunicación. Apuesta por levantar anímicamente a la plantilla y conseguir la salvación.

Francisco Javier Castarlenas

Zaragoza |

El técnico ha firmado por lo que queda de temporada más otra opcional
El técnico ha firmado por lo que queda de temporada más otra opcional | Real Zaragoza (Tino Gil)

Se llama Rubén Sellés, es valenciano, tiene 42 años y es la apuesta del Real Zaragoza para salvar al equipo de una situación crítica. Colistas, sólo seis puntos en diez jornadas disputadas, y a cinco de la permanencia es la papeleta que tiene encima de la mesa el nuevo técnico, el tercero de la temporada. El objetivo no puede ser otro que la salvación y para eso ha firmado hasta final de temporada con opción a otra en caso de conseguirla.

Sellés se ha definido como "un entrenador al que le gusta competir" con equipos "ordenados, verticales y ofensivos". Eso sí, antepone tener un grupo "que represente lo que el club y la ciudad, dominante con balón y que sepa defender", añadiendo que debe "estar organizado cuando toque sufrir y que vaya de cara a los partidos".

Además, ha explicado que "el vestuario tiene síntomas de haber estado sufriendo estas semanas, que quiere hacer las cosas, que quiere salir de esta situación y dar un paso adelante", coincidiendo con el director deportivo, Txema Indias, en que "la plantilla está compensada y puede competir ante cualquier rival".

Precisamente Indias, sentado a un lado de Sellés, ha reconocido que están siendo ahora mismo el "peor equipo" de LaLiga Hypermotion, pero que no son "la peor plantilla". Al otro lado, el director general, Fernando López, ha asegurado entender "perfectamente el sentir de la ciudad". "Nosotros somos los responsables de las decisiones del club", ha comentado, valorando que están poniendo "los medios y soluciones" a los problemas que se van encontrando.

