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Los aragoneses siguen desaprovechando regalos para la permanencia

Mala jornada, otra más, para los intereses de los equipos aragoneses de LaLiga Hypermotion. Con cuatro jornadas por disputar, las derrotas de Real Zaragoza y Sociedad Deportiva Huesca siguen poniendo cuesta arriba la salvación, pese a que el Cádiz tampoco es capaz de sumar tres puntos desde el 13 de marzo.

Francisco Javier Castarlenas

Zaragoza |

Los maños caían en el descuento ante el Granada
Los maños caían en el descuento ante el Granada | LaLiga Hypermotion

Aunque todavía queda por disputarse un Almería - Mirandés, donde los ojos están puestos por todos aquellos que buscan o bien el ascenso o la salvación, ya se puede decir que la jornada para los aragoneses de LaLiga Hypermotion ha vuelto a ser un desastre.Derrotas de Real Zaragoza y Sociedad Deportiva Huesca, que siguen empeñados en desaprovechar los regalos de los rivales directos y caminan sobre un alambre a punto de romperse.

Los maños quedan a cuatro de la salvación que marca el Cádiz, que no gana desde el 13 de marzo y que sumaba un punto en su visita al colista, la Cultural Leonesa. Los de David Navarro caían ante el Granada y ahora ponen todas sus esperanzas en el choque del fin de semana en Valladolid, donde deben mostrar su mejor cara y ganar de una vez para cortar la dinámica de 2 puntos de 18 posibles.

A tres queda la Sociedad Deportiva Huesca tras caer 4-2 ante el Racing de Santander, y en este caso tendrán que esperar al lunes de la próxima semana para disputar su partido, en El Alcoraz, ante el filial de la Real Sociedad. Otra final para los de José Luis Oltra, quien por cierto acababa muy enfadado por la actuación arbitral recibida en tierras cántabras.

Tanto maños como oscenses tienen el golaveraje particular empatado con el Cádiz, y también entre ellos, mientras que el general no puede estar más igualado: -18 para el Real Zaragoza, -19 para los gaditanos y -20 para la S.D. Huesca.

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