Mínimo dos fichajes más para cerrar la plantilla del Real Zaragoza

El Real Zaragoza confirmaba en las últimas horas es el que es su octavo fichaje del mercado veraniego. Pablo Insua ha firmado por una temporada tras desvincularse del Granada, aterrizando en tierras aragonesas para reforzar la posición de central, maltrecha tras las lesiones de Tachi y Kosa, al margen del ya escaso número de efectivos. Pero Txema Indias tiene todavía un gran trabajo por delante.

Hasta el 1 de septiembre a las 23.59 horas, momento en el que se dará por cerrado el mercado de fichajes, todavía quedan al menos dos incorporaciones por realizar. Las posiciones en las que se van a centrar los máximos esfuerzos son la de portero, con Dani Cárdenas del Rayo Vallecano como favorito y opción número uno para la dirección deportiva, y un mediocentro de carácter físico que complemente a Francho Serrano, Raúl Guti o el lesionado Keidi Bare.

Eso sí, todo depende también de las salidas. Txema Indias tiene en el "debe" hacer marchar a Sinan Bakis, con rendimiento bajo y sueldo importante, al margen de que no cuenta para el técnico, Gabi Fernández. Además, también existe la opción de Calero,vinculado a la Cultural Leonesa, lo que dejaría a la plantilla con un único especialista en el lateral derecho, Juan Sebastián, después de comenzar la pretemporada con cuatro: Luna se marchó al Almería y Andrés Borge fue rescindido.

Todo en un cóctel donde no ayuda el inicio liguero de un equipo que pierde a Tasende por lesión durante varias semanas o a Pomares, sancionado tras ver la tarjeta roja ante el Andorra. Sí se ha ejercitado ya Insua con el grupo y las circunstancias pueden forzar a su debut en Castellón este sábado.