Joan Plaza ya ejerce como técnico de Casademont Zaragoza

Seis derrotas consecutivas desembocaban hace unos días en la destitución de Jesús Ramírez al frente de Casademont Zaragoza masculino. Una situación muy complicada, con el equipo sólo dos partidos por encima de la zona de descenso, que exigían un cambio de rumbo en el banquillo. La apuesta era por la experiencia, por Joan Plaza, quien este jueves ha sido presentado y ha comparecido por primera vez ante los medios de comunicación.

Joan Plaza cuenta con una trayectoria muy extensa en los banquillos de la Liga Endesa, entre ellos Real Madrid, CB Sevilla o la última en Andorra, donde también una crisis de resultados llevaron a su destitución. Precisamente los del Principado serán en marzo el primer rival con el que se estrenará el catalán en choque oficial, a la vuelta del parón por Copa del Rey y ventanas FIBA.

El coach cree que tiene plantilla para conseguir cotas más altas, aunque deja la puerta abierta a refuerzos si así lo considera también la dirección deportiva. Más allá de aspectos técnicos y tácticos, Plaza ha apelado a llegar al corazón de los jugadores para que saquen su mejor versión y ver todo su potencial.

También ha reconocido que no es aceptable la campaña del equipo como local en el Pabellón Príncipe Felipe, con sólo tres victorias en competición doméstica. Una de las claves que quiere implantar es apretar mucho más en defensa, recordando que pocos equipos pueden mantener una línea de 80 puntos encajados y tener buenos resultados.

Plaza llega por tanto con la misión de levantar a un equipo que ha dado preocupantes señales en las últimas semanas.