La ley del ex castiga a un Real Zaragoza sin puntería (2-0)

Primera jornada y primera decepción para el Real Zaragoza, que caía en el Nou Estadi de Tarragona por 2 goles a 0 ante el Nástic. Un choque marcado por un tanto de Bakis a centro de Eugeni en los primeros compases en un despiste defensivo, lo que obligó a los maños a ir a remolque acumulando ocasiones sin que apareciera la puntería.

Fue sobre todo una buena primera media hora de los hombres de Ibai Gómez, con Pau Sans haciendo daño entre líneas, y el empate pudo llegar de manera lógica y razonable antes del descanso. Eso sí, Gaizka Ayesa, guardameta local, se ponía la capa de héroe para salvar varias claras y demostrar la importancia de las áreas en esta categoría.

Lo seguían intentando los aragoneses en la segunda mitad, aunque el paso de los minutos le hacía perder fuelle. Una de las más claras la tuvo Vadillo con un disparo lejano que se estrellaba en el larguero y, poco después, los tarraconenses aprovechaban que los blanquillos estaban volcados para sentenciar por medio de Segura.

Al acabar, Ander Herrera se mostraba muy satisfecho con el juego del equipo, aunque no con el resultado. Prometía a los zaragocistas, que se contaban por centenares en las gradas catalanas, intentar mantener este estilo todas las jornadas, eso sí, con mayor colmillo de cara a puerta.