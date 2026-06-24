El CD Teruel compartirá grupo con Real Zaragoza y SD Huesca

El Club Deportivo Teruel se enfrentará la próxima temporada al Real Zaragoza y la SD Huesca

Tras la votación de las distintas federaciones autonómicas, la Real Federación Española de Fútbol ha aprobado que los tres equipos aragoneses compitan en el mismo grupo de Primera RFEF.

Lo harán junto a clubes catalanes, madrileños, baleares, valencianos, murcianos y andaluces.

Los turolenses se medirán en el Grupo 2 a conjuntos como los filiales del Real Madrid, Atlético de Madrid y Villareal, Nástic de Tarragona, Hércules, Real Murcia o FC Cartagena.