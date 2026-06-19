Gonzalo García de Vitoria sigue en el banquillo de Casademont Zaragoza

LEER MÁS Joan Plaza ya ejerce como técnico de Casademont Zaragoza

Una de las mayores incógnitas de la temporada en todo lo relacionado con Casademont Zaragoza ya está resuelta. El club ha confirmado en la mañana de este viernes que Gonzalo García de Vitoria se mantendrá como primer entrenador de cara a la próxima temporada. Dirigió los tres últimos encuentros de la 25-26, incluyendo el de la milagrosa salvación con el triple de Spissu sobre la bocina en Lugo.

Gonzalo llegó a Zaragoza en agosto de 2025 como ayudante de Jesús Ramírez y continuó en su labor bajo la dirección de Joan Plaza. La deriva que había tomado el equipo obligó al club a dar un paso al frente y el técnico vasco no defraudó, obteniendo la permanencia en la cancha de Breogán.

Todo en el contexto de la caída del elegido para dirigir al banquillo, Txus Vidorreta, que se decantaba finalmente por la oferta de Unicaja de Málaga tras salir de Tenerife.

En cuanto a la plantilla, el club también ha confirmado la salida de otro jugador. Joaquín Rodríguez se desvincula de la entidad tras dos temporadas en las que ha disputado un total de 54 partidos. Con la marcha del uruguayo, quedan con contrato en vigor en la plantilla Bell-Haynes, Santi Yusta, Miguel González y Jaime Fernández.