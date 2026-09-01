Así finaliza la jornada inaugural de Primera Federación para los aragoneses

Resultados para todos los gustos y también para disgustos. La Primera Federación ha abierto el telón este fin de semana con la presencia de tres equipos aragoneses que han obtenido los tres resultados posibles, demostrando por qué esta categoría está denominada como una de las más igualadas de todo el Continente.

El último en salir a la palestra fue el Club Deportivo Teruel, que afrontaba este lunes un complicado debut por la entidad del rival. Llegaba a Pinilla el filial del Real Madrid, el Castilla, pero los de Kiko Ramírez pronto demostraron que no se iban a amilanar por tener delante a un plantel considerablemente más caro. Incluso llegaron a adelantarse por medio de Albisua, pero el colegiado lo anuló, señalando que el balón había salido en el lanzamiento del saque de esquina. Después fue el guardameta Zarco el que se vestía de héroe deteniendo un penalti y un par de intervenciones más de mérito. Los aragoneses aguantaron incluso disputando la recta final con uno menos por roja directa de Christos y el 0-0 no se movió del luminoso.

Con este resultado, el Teruel es decimotercero con un punto. Peor le fue al Real Zaragoza en su visita a Tarragona, con un Nástic que se adelantaba por medio de Sinan Bakis y sentenciaba al final del choque con Segura como ejecutor, pese a que los de Ibai Gómez contaron con oportunidades más que suficientes como para llevarse algo positivo. El equipo es penúltimo tras esta primera jornada y sólo el Europa figura más abajo tras caer por tres goles ante el líder, el Jaén.

Por último, la Sociedad Deportiva Huesca se imponía con un gol de Óscar Sielva ante el Sant Andreu desde el punto de penalti, en un choque donde los catalanes merecieron bastante más por volumen de fútbol y ocasiones. Los de Raúl Jardiel son séptimos con tres puntos y empiezan de la mejor manera posible.

La próxima jornada, el Real Zaragoza recibe al Antequera, que ganó en su estreno al Ibiza; el Huesca visitará precisamente al líder, al Jaén; y el Teruel viajará a Murcia, que ganaba en Alicante al Hércules en su primer partido.