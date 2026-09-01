BASKET

Bango regresa para reforzar la pintura de Casademont Zaragoza

El Casademont Zaragoza ha anunciado en la mañana de este martes el regreso de Jilson Bango a la disciplina rojilla, firmando hasta final de temporada. El angoleño deberá operarse una última vez para corregir su lesión en la rodilla y, una vez reciba el alta médica, entrará en la dinámica del equipo.

Francisco Javier Castarlenas

Zaragoza |

El angoleño fue una de las grandes sensaciones en la temporada 24-25
El angoleño fue una de las grandes sensaciones en la temporada 24-25 | Liga Endesa

Casademont Zaragoza ha anunciado uno de los regresos más esperados por la parroquia rojilla. La entidad incorpora a Jilson Bango, pívot de 2,08, y el angoleño se enrola en la disciplina hasta el final de la temporada 26-27.

Una de las condiciones que puede generar dudas es que el pívot se encuentra en la fase final de su lesión en la rodilla izquierda, que le exige operarse una última vez. Esta intervención se realizará en Zaragoza, su recuperación será supervisada por los servicios médicos del club y, una vez reciba el alta médica, se podrá incorporar a la dinámica del equipo.

Bango tuvo una gran relevancia en su escaso aunque intenso paso por la capital aragonesa, convirtiéndose en una de las sensaciones de la Liga Endesa hasta su marcha a Turquía, concretamente al Fenerbahce.

Registró medias de 13,4 puntos, 5,5 rebotes y 16,1 de valoración por encuentro en competición nacional, lo que le valió para ser nombrado MVP de la jornada en tres ocasiones y también el de mejor jugador del mes de diciembre en 2024.

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