Mariona Ortiz ya conoce el camino a la final de Berlín

LEER MÁS Mariona disputará el Mundial en Berlín

La selección española de baloncesto femenino daba un paso decisivo tras vencer a Japón este lunes y su camino se aclara, conociendo los posibles rivales para las siguientes rondas en el Mundial de Berlín. Las de Miguel Méndez terminan como primeras de un grupo en el que todas las opciones quedaban abiertas para la última jornada.

En la selección, Mariona Ortiz sigue teniendo un gran peso en la dirección del juego, con un rendimiento colectivo progresivo, sólo empañado por el tropiezo contra Mali que hizo tambalear las opciones. Ahora la selección tendrá descanso hasta el jueves, momento de disputar los cuartos de final.

Pero antes deberá estar pendiente de su rival, que no se conocerá hasta el miércoles. Las españolas se medirán el jueves al ganador de la eliminatoria que enfrenta a Australia contra Italia. Las aussies han sido segundas de grupo mientras que las italianas terceras, tras estar cerca de dar la campanada frente a Estados Unidos.

En caso de que España sea capaz de vencer o bien a Australia o bien a Italia, en semifinales lo lógico es que le espere el hueso más duro de roer, con permiso de Francia. Por el mismo lado del cuadro figura Estados Unidos, quien se verá las caras en cuartos de final al ganador de la eliminatoria que enfrenta a Hungría y la Japón de una más que conocida de Casademont, Stephanie Mawuli.