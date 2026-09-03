Ibai podrá rearmar su defensa para recibir al Antequera

El Real Zaragoza prepara la segunda jornada liguera en Primera Federación con la intención de superar el varapalo sufrida en el debut en Tarragona, derrota incluida por 2-0. La plantilla y cuerpo técnico acabaron satisfechos con el juego, pero también es obvio que falló lo que te da puntos: el manejo de ambas áreas.

Si bien en ataque el equipo generó oportunidades suficientes para llevarse los tres puntos, o al menos puntuar, en defensa mostró debilidad pese a las contadas ocasiones en las que el Nàstic asomó por el arco defendido por Sem Westerveld, quien recogió de las mallas dos de los tres lanzamientos con peligro de los catalanes.

De momento, esta semana transcurre con buenas noticias para el míster, Ibai Gómez, que podría apostar si quisiera por rearmar su defensa de manera completa para recibir este sábado al Antequera en el Ibercaja Estadio.

Para el lateral derecho acaba de llegar Sangalli, con apenas un entrenamiento con el grupo, por lo que ahí sí que sigue siendo favorito Gabilondo. En el izquierdo la duda siempre estará presente porque tanto Escudero como Pereira dan buen nivel en ese costado. Y ya en el centro de la defensa, Diego González se ejercita con una cinta en la cabeza protectora tras el fuerte golpe que le dejo fuera de la primera jornada, pero todo apunta a que tomará la titularidad.

El cuarto en cuestión sería Rubén Iranzo, quien llegó para ser importante desde Valencia. De momento ha sido Tachi el que ha contado con más minutos en esa posición, pero la sensación es que el ex del cuadro che acabará imponiéndose en el once titular.