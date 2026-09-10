El nuevo Casademont femenino echa a rodar

Hoy jueves a partir de las 20.00 horas tendrá lugar el primer compromiso amistoso para Casademont Zaragoza femenino, quien ha logrado mantener gran parte del exitoso bloque de la pasada campaña y ahora debe demostrar el nivel de acierto que ha tenido en las nuevas incorporaciones.

El choque tendrá lugar en territorio navarro, en Olite, ante Gernika Bizkaia. Carlos Cantero tiene un lógico mar de bajas para afrontar el choque, por lo que no se podrán extraer conclusiones, pero sí servirá para que las jugadoras vayan cogiendo ritmo y adaptándose a los sistemas en el caso de las recién aterrizadas.

No podrá estar Mariona Ortiz, que disputa hoy con España los cuartos de final del Mundial de Berlín. Tampoco las que viven la aventura en la WNBA como Ornella Bankolé y Nadia Fingall. Habría que sumar a Vorackova, eliminada recientemente de la cita mundialista con su República Checa, o a Helena Oma, que vive este fin de semana el Europeo 3x3 en tierras belgas.

Sí estarán a priori Vitola, Sheppard o Carla Brito, además de Hempe, Nerea Hermosa y Laia Flores. Y por supuesto Carlos Cantero, que regresa al banquillo tras disfrutar de su permiso por paternidad.