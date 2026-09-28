Así finalizan los aragoneses tras la quinta jornada en Primera Federación

La Liga en Primera Federación finaliza su primer tramo de cinco partidos y es momento de hacer un primer balance de cómo está siendo el arranque de competición para los tres equipos aragoneses que compiten en el grupo segundo de la tercera categoría del fútbol español. Ahí, emerge un Real Zaragoza que le ha tomado el pulso pronto a la categoría, mientras que S.D. Huesca y C.D. Teruel están contando con bastantes más problemas para ello.

Por cuarta vez consecutiva, los maños sacaban adelante su partido con tres puntos como botín. Lo hacían, además, desplegando un buen fútbol en un complicado terreno de juego como el del Ibiza, candidato también a estar en las posiciones altas. Ibai Gómez planteaba de manera notable el choque, así como su transcurso, y un doblete de Ureña en la segunda mitad daba un más que merecido triunfo. Con este resultado, el equipo queda segundo con 12 puntos, a uno del líder, que es el filial del Villarreal, y tres por encima de salir de las posiciones de playoffs de ascenso.

También era jornada para el primer derbi aragonés de la temporada. Club Deportivo Teruel y Sociedad Deportiva Huesca empataban a un tanto en Pinilla, en un choque marcado por la polémica en los instantes finales por un gol fantasma no concedido a los oscenses en el que el colegiado, a falta de una cámara nítida que aclarara si había entrado del todo o no, decidió no concederlo.

Con este resultado, el Teruel sale del puesto de colista y suma su segundo punto de la temporada, además de marcar su primer gol, quedando los puestos de permanencia a tres puntos. La Sociedad Deportiva Huesca, por su parte, suma su sexto punto del curso y se coloca en decimosegunda posición, dos por encima del descenso y a tres de playoffs.