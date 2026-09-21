Así quedan los aragoneses tras la cuarta jornada en Primera Federación

Merecida victoria, pese a lo ajustado del resultado, para el Real Zaragoza, la tercera consecutiva que le coloca en los puestos altos de la tabla clasificatoria. De nuevo Jaume Jardí desnivelaba la balanza, poco después además de quedarse el Cartagena con 10. Al final, 1-0 y los de Ibai Gómez siguen con paso firme.

Por su parte, la Sociedad Deportiva Huesca mejoraba su imagen ante el filial del Atlético de Madrid, pero no pasaba del empate a cero. Los de Raúl Jardiel fueron más sólidos que en las tres primeras jornadas, pero la falta de colmillo en área rival impidió que sumaran los tres puntos.

Peor le fue al Club Deportivo Teruel, que repetía los mismos errores que viene cometiendo en este arranque liguero. Caía por 2-0 en Majadahonda, con dos goles a balón parado, y sigue sin saber lo que es celebrar un tanto.

Con estos resultados, y a falta del Sant Andreu – Castilla que se disputa este miércoles, el Real Zaragoza es cuarto, en playoff de ascenso, con nueve puntos, a uno del líder y dos por encima del sexto. Mientras, la Sociedad Deportiva Huesca alcanza los cinco, es decimotercera, con dos de margen sobre el descenso y a tres del playoff. Por último, el Teruel es colista con un punto, los mismos que Europa, Algeciras y Torremolinos, y a tres de salir de la quema.