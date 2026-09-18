Los equipos de Casademont Zaragoza se presentan en sociedad

Los amantes del baloncesto están de enhorabuena. La temporada ya está a la vuelta de la esquina tanto en la sección masculina como en la femenina, aunque ha sido un gran verano en este último caso con el logro de la medalla de bronce en el Mundial de Berlín por parte de la selección española, con Mariona Ortiz entre sus integrantes.

De hecho, este domingo es el momento elegido por Casademont Zaragoza para realizar las presentaciones habituales ante los seguidores de la Marea Roja. La fiesta comenzará por el masculino, con Gonzalo García de Vitoria a los mandos del banquillo, recibiendo por la mañana, a las 12.15 horas, al UCAM Murcia. Rival muy exigente que servirá como vara de medida del estado de un equipo que debuta en Liga Endesa la próxima semana, en la siempre complicadísima cancha de Tenerife.

Sin excesivo tiempo entre uno y otro, a las 17.30 horas será el momento para la sección femenina. Supondrá, entre otros casos, el reencuentro de Carlos Cantero con el banquillo del Pabellón Príncipe Felipe tras haber disfrutado de su baja paternal. Es uno de los alicientes, además por supuesto de ver a los nuevos fichajes del conjunto maño. Se espera que estén tanto Mariona Ortiz como Helena Oma tras sus compromisos nacionales, que acabaron también en el caso de la segunda con una medalla de plata en el 3x3 de Amberes.