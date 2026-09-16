Las molestias de los jugadores zaragocistas quedan en un susto

Todas las miradas este miércoles estaban puestos en la sesión de entrenamiento del Real Zaragoza, que ha arrancado a las 10.30 horas en las instalaciones de la Ciudad Deportiva. No porque fuera a suceder nada extraordinario, siendo un lógico entrenamiento de preparación más, sino para conocer qué futbolistas estaban con el grupo y cuáles todavía no. Ibai Gómez no ha podido tener mejores noticias.

Todos los jugadores que tuvieron que pedir el cambio durante la segunda parte del choque en Torremolinos, con victoria por 3-4, se han ejercitado junto al resto de sus compañeros. Preocupaba especialmente Ander Herrera, ya que el propio Ibai Gómez hablaba de sensaciones de una posible rotura muscular, pero al veterano futbolista le ha quedado todo en un susto.

Más tranquilo se le veía a Ibai el domingo con las situaciones de Diego González y Rubén Iranzo, también solicitantes de cambio. A día de hoy, todo hace indicar que el técnico podrá repetir la pareja de centrales que mejor le está funcionando para recibir el domingo al Cartagena en el Ibercaja Estadio.

Pasando a la delantera, también acababa con molestias Joaquín Delgado y Edu Espiau no podía ni siquiera viajar a tierras malagueñas. Los dos, sin embargo, han estado con el grupo y todo apunta a que Espiau regresará a la citación para la cuarta jornada liguera en Primera Federación.