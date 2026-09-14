Así les ha ido a los aragoneses en la jornada de Primera Federación

No ha sido la mejor jornada para los aragoneses que militan en el grupo segundo de Primera Federación. El saldo queda con una victoria y dos derrotas, siendo la del Real Zaragoza la única alegría del fin de semana. En Huesca aumenta la preocupación, mientras que en Teruel comienzan a surgir las lógicas dudas por el endeble arranque de temporada.

Comenzando por el triunfo, el Real Zaragoza se imponía en su visita al complicado estadio del Juventud de Torremolinos, el más pequeño de la categoría, por un ajustado 3-4. Los de Ibai Gómez llegaron a contar con ventajas de hasta dos goles en dos ocasiones, con 0-2 y 1-4, pero el tesón de los locales le llevó a estar en el partido y hacer sufrir hasta el final. Con este resultado, la segunda victoria consecutiva, los maños escalan hasta la séptima posición con seis puntos, con igual puntuación que los playoffs de ascenso y a tres del líder.

El líder que, precisamente, asaltaba El Alcoraz con calidad, fútbol y goles. El filial del Villarreal pasaba por encima de una Sociedad Deportiva Huesca inmersa en un mar de dudas y que, hasta el momento, sólo le sostenían los resultados de las dos primeras jornadas. El minisubmarino amarillo vencía por 0-3, que bien pudo ser más, y los de Raúl Jardiel caen hasta la decimosegunda posición con 4 puntos, a dos de playoff y tres por encima del descenso.

Una zona roja que ocupa el Club Deportivo Teruel con un punto tras caer por la mínima en Pinilla frente al Real Jaén, 0-1. Los de Kiko Ramírez no conocen ni lo que es ganar ni tampoco saborear las mieles de un gol en este comienzo, lo que les deja penúltimos, sólo superando al Algeciras que todavía no ha puntuado.