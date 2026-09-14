Mariona y Oma se cuelgan medallas

Dos jugadoras de Casademont Zaragoza tenían la posibilidad este fin de semana de colgarse del cuello medallas en sus respectivos campeonatos. Y ambas lo consiguieron. Mariona Ortiz lucirá el bronce del Mundial de Berlín, mientras que Helena Oma lo hará con la plata del Europeo 3x3.

Comenzando por Mariona, la selección española quedaba apeada de la lucha por la final ante Estados Unidos, a la postre campeón del torneo mundialista. Tocaba, por tanto, luchar por el bronce ante la anfitriona, Alemania, con Leo Fiebich entre sus filas.

Tras una imponente final, las de Miguel Méndez barrían de la pista a las germanas y vencían por un incontestable 81-58. De esta manera, España sube al podio tras un partido en el que Mariona Ortiz aportaba tres puntos en una exhibición de Iyana Martín, que se marchaba hasta los 22.

En el caso de Helena Oma, la también capitana de Casademont Zaragoza competía en el Europeo 3x3, disputado en la localidad belga de Amberes. Tras un gran recorrido hasta la final, Países Bajos se imponía por 16-13 y relegaba a la selección española a una muy meritoria medalla de plata.