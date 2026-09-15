Jaume Jardí, el líder del ataque zaragocista

El director deportivo del Real Zaragoza, Lalo Arantegui, era el más rápido de todos y se adelantaba con uno de esos movimientos en el mercado que precisan ser sigiloso y efectivo. En Primera Federación, pese a estar en la zona baja de la tabla, destacaba un futbolista en el Nástic de Tarragona. El mismo que, a día de hoy, es el líder del ataque zaragocista.

Es el caso de Jaume Jardí, que en estas tres primeras jornadas ligueras ya ha dejado su impronta. Tras ser titular en Tarragona en el arranque de campeonato, Ibai decidía variar el once tras la derrota y Jardí era uno de los damnificados en el estreno en casa ante el Antequera. Y ahí llegó su primer toque que valió puntos.

Tras un gran centro de zurda, Diego González remataba a la madera y Espiau aprovechaba el rechace para hacer el definitivo 1-0 en el Ibercaja Estadio. El extremo volvió a la titularidad en la visita blanquilla al Juventud de Torremolinos, que no tardará en olvidar su actuación.

Disparó en el primer gol, en propia puerta tras dar en la espalda del meta malagueño; dio la asistencia tras un saque de esquina a Diego González para que hiciera el 0-2 con un gran cabezazo; anotó el 1-3 con un lanzamiento espectacular de falta que se colaba por la escuadra; y también, por si fuera poco, era el autor de la asistencia a Saidu en el 1-4.

Es decir, el Real Zaragoza suma cinco dianas en tres jornadas y las cinco han nacido de las botas del de Reus. De momento, y a falta de que se sumen al carro del brillo sus compañeros ofensivos, Jaume Jardí es el guía de un equipo que quiere aprovechar su zurda para ser candidato a todo.