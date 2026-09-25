Empieza el fuego real para los equipos de Casademont Zaragoza

Se acabaron las pruebas, la pretemporada ya ha echado el telón que anuncia su cierre y empieza lo bueno. Empieza el fuego real. Tras un verano de reflexión, la ilusión viene renovada tanto para Casademont Zaragoza femenino como para el masculino, que si bien compiten por objetivos a priori diferentes, ambos quieren estar a la altura del club en su 25 aniversario.

Comenzando por el femenino, este fin de semana se celebra el primer título oficial de la temporada. Con Torrejón de Ardoz como sede, Casademont busca reeditar su título de campeonas conquistado en Huesca la pasada edición. Eso sí, deberá superar dos escollos: este sábado a las 17.15 horas se medirá a Valencia Basket en las semifinales y, si es capaz de vencer, tendrá enfrente en la final al ganador de la eliminatoria entre Leganés y Jairis, el domingo a las 17.00 horas.

Ha sido una pretemporada atípica para las de Carlos Cantero, con apenas cuatro amistosos que se han saldado con dos victorias y dos derrotas. Atípica por la ausencia de jugadoras que o bien han estado disputando el Mundial, como Mariona Ortiz o Vorackova, o en la WNBA, como Ornella Bankolé y Nadia Fingall. La segunda ya está en Zaragoza y participará con el equipo en la Supercopa, mientras que la primera será la última en incorporarse tras finalizar este fin de semana su periplo en la WNBA.

El masculino, por su parte, afronta un año sin competición europea y con el ansia de no repetir los errores del pasado, salvados sobre la bocina con el triple de Spissu. Comienza en Tenerife, este domingo a las 13.00 horas, un rival muy exigente que pondrá a prueba si la buena imagen ofrecida por los pupilos de Gonzalo García de Vitoria en el periodo de preparación se traslada ahora al momento verdaderamente importante.