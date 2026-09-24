Ander Herrera, baja indefinida por lumbalgia persistente

Sin tiempo apenas para paladear la victoria ante el Cartagena en el Ibercaja Estadio, el Real Zaragoza ha cambiado el chip para buscar su cuarto triunfo consecutivo este mismo viernes. Los maños se miden al Ibiza en Can Misses, a partir de las 21.15 horas, uno de los rivales llamados a priori a pelear por la parte alta de la tabla clasificatoria. Lo hará con una mala noticia: la baja indefinida de Ander Herrera.

Hoy ha tenido lugar la última sesión de entrenamiento, pero el club, de manera previa, ha notificado el correspondiente parte médico del primer capitán del equipo. Tras sufrir molestias en la espalda en los últimos días, y que le dejaron fuera de la lista frente al Cartagena, ha sido sometido a pruebas y se le ha detectado una lumbalgia persistente.

Esto supone que se someta próximamente a tratamientos específicos para controlar su dolor y que será su propia evolución la que marque su disponibilidad para reincorporarse al trabajo de grupo.

Ya sin Ander, el Real Zaragoza tendrá delante un duro escollo. Un Ibiza que suma seis puntos, tres menos que los aragoneses, cosechados todos ellos como local tras sendas victorias frente a Rayo Majadahonda y Sant Andreu.

Fuera bajan sus prestaciones, al menos de momento, lo que les impide estar en posiciones de playoffs de ascenso a Segunda División. Cuenta de hecho con nombres que suenan a categorías superiores como Yeremi Blasco o José Carlos Lazo.