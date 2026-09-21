Clara Sánchez invita a la reflexión en lo que somos después de la muerte

Una novela que engancha desde el principio hasta el final con las ganas de conocer qué le sucede a los protagonistas. Una novela que, bajo el título de “Lo inexplicable”, también puede hacer reflexionar sobre qué puede haber más allá de la muerte y que su autora, Clara Sánchez, describe como “una novela muy sencilla de leer, pero en el fondo es muy compleja, porque, toca problemas existenciales que a mí me preocupan, y creo que nos preocupan a todos. Desde la muerte, la existencia, la caducidad de la vida, que es extraordinariamente breve y todo esto muy condicionado por sentimientos de celos, de envidias, ambiciones, etc.”

Un lector de la novela la describió como “thriller metafísico”. “Yo la encuentro muy válida porque es un thriller, una novela que tiene suspense, intriga, que los personajes van descubriendo cada uno un tipo de verdad diferente, la suya. Y luego ese metafísico, tocar la mística, lo espiritual, va más allá de un realismo puro y duro”, explica la autora. Dos ámbitos que se exploran en esta novela que cuenta con varis protagonistas que reflejan desde las necesidades más básicas que busca una persona, hasta la necesidad de comprender qué puede haber más allá, esas explicaciones metafísicas que hasta no hace mucho tiempo, todavía era tabú de tratar.

Clara Sánchez explica cómo le “pedía el cuerpo abordar algo que puede ser tan etéreo, pero al mismo tiempo tan real, tan pegado a la materia como es la vida y la muerte, desde otro ángulo, desde un espacio, desde un lugar al que no hemos ido y del que nadie ha vuelto, pero que la imaginación y la literatura se lo puede permitir”. Ahí surge Hugo, un niño que muere en extrañas circunstancias y que se pregunta qué es lo que le ha pasado. Preguntas que se realiza cuando se da cuenta que ha fallecido, pero que también se hacen quienes están vivos: ¿qué pinto yo en este mundo?, ¿qué hago?, ¿qué soy?, ¿por qué mi vida es tan corta?, ¿qué se espera de mí?, etc.

En esta novela, en “Lo inexplicable”, Clara Sánchez viaja al pasado y al presente, pero también al futuro a través de las preguntas que se realizan los protagonistas. “La literatura te permite viajar en el tiempo y jugar con imposibles”, asegura.